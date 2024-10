Emmanuel Macron : Le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine

Comme prévu, Emmanuel Macron a réaffirmé mardi le soutien de la France à la «souveraineté marocaine» devant les membres des deux chambres du Parlement, soulignant sous les applaudissements des parlementaires marocains, que "le présent et l'avenir" du Sahara marocain "s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine".



Le Président français a mis un bémol en précisant que « cette position n'est hostile à personne », faisant allusion à la réaction frénétique de l’Algérie après la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara en juillet dernier en rappelant son ambassadeur accrédité à Paris.

«Et je le dis ici aussi avec beaucoup de force, nos opérateurs et nos entreprises accompagneront le développement de ces territoires au travers d'investissements, d'initiatives durables et solidaires au bénéfice des populations locales», a ajouté le Président français.



Pour Moussaoui Ajlaoui, expert associé à Ames-Center, « cela était prévisible. Le Président français n’a fait que réitérer la position de Paris exprimée dans son message adressé à S.M le Roi Mohammed VI à l’occasion de la commémoration du 25ème anniversaire de la Fête du Trône. Cette fois-ci, le Président français réaffirme avec force la nouvelle position de la France devant les représentants de la Nation ».



A rappeler qu’Emmanuel Macron a annoncé officiellement au Souverain qu’il «considère que le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine», assurant à S.M le Roi «l’intangibilité de la position française sur cet enjeu de sécurité nationale pour le Royaume» et que son pays «entend agir en cohérence avec cette position à titre national et au niveau international».



Et Emmanuel Macron de relever que «pour la France, l’autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Notre soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007 est clair et constant», ajoutant que ce plan «constitue désormais la SEULE base pour aboutir à une solution politique, juste, durable et négociée, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies ».



« On s’attendait à ce qu’Emmanuel Macron annonce lors de ce discours au Parlement l’ouverture d’un consulat au Sahara marocain, mais rien n’a été dit à ce propos. Peut-être que cela dépend des négociations à mener ou des circonstances qui ne sont pas encore réunies. Je crois que les Marocains s’attendaient à ce que le Président français annonce clairement l’ouverture d’un consulat au Sahara marocain, car l’inauguration d’une représentation diplomatique dans ces régions constituerait une concrétisation de la nouvelle position française. Il va falloir attendre la fin de sa visite pour y voir plus clairement », a soutenu le chercheur marocain, spécialiste des affaires africaines et de la question du Sahara.



Citant des sources de l’Elysée, l’Institut Géopolitique Horizons a précisé, il y a quelques jours que « la France ouvrira un consulat général et un Institut à Laâyoune, première représentation diplomatique européenne dans les provinces sahariennes du Maroc », ajoutant que « cette décision historique intervient trois mois après la reconnaissance par Paris de la souveraineté marocaine sur le Sahara ».



Sur son site web, la même source a également indiqué que «le consulat sera situé dans le quartier administratif, dans une villa, boulevard Essalam» et que «l’ouverture des deux représentations serait prévue pour le 6 novembre, date symbolique de la célébration de la Marche Verte», avant de conclure que «cette double implantation diplomatique et culturelle rejoint la présence économique française déjà effective à travers une antenne de la Chambre de commerce et d’industrie franco-marocaine».



Par ailleurs, l’écrivain marocain Tahar Ben Jelloun a assuré lors d’un entretien avec France Inter, que «la cause du Sahara est une cause sacrée au Maroc», estimant que «la France arrive en retard par rapport à d'autres pays européens» qui ont reconnu la souveraineté du Maroc sur ses provinces sahariennes et soutenu le plan d’autonomie proposé par le Maroc depuis 2007 pour mettre fin au conflit artificiel autour du Sahara marocain.



Mourad Tabet