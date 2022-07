Emilia Clarke a des informations sur la future série Game of Thrones

Emilia Clarke a confirmé que son ancien collègue de Game of Thrones, Kit Harington, travaille en ce moment sur une série dérivée de Game of Thrones consacrée à Jon Snow.



The Hollywood Reporter a affirmé que l'acteur reprendrait son personnage pour une série qui tournerait autour du héros et se déroulerait après la série originale, qui s'est terminée en 2019. Le projet, qui serait en début de développement, n'a pas encore été officiellement annoncé, mais Emilia Clarke en sait déjà un peu plus que tout le monde.



L'actrice a révélé dans une interview avec BBC News que la série est « en train de se faire». «Il m'en a parlé. Et je sais qu'elle existe», a-t-elle déclaré, avant d'ajouter que l'acteur est fortement impliqué dans le développement de ce spin-off.



«D'après ce que j'ai compris, c'est Kit qui l'a créée, il est donc impliqué depuis le début. Donc, ce que vous allez voir, avec un peu de chance, si cela arrive, est certifié par Kit Harington», a-t-elle déclaré.



Le journaliste a ensuite demandé à Emilia Clarke si elle envisageait de jouer à nouveau Daenerys Targaryen, et elle a répondu très fermement : «Non, je pense que c'est terminé».

L'actrice britannique a en revanche noté qu'elle regardera la prochaine série, House of the Dragon, et qu'elle est «fascinée» de voir ce qui se passe dans la Maison Targaryen avant l'existence de son personnage. «Ça va être très bizarre. Je vais regarder ça comme une nouvelle spectatrice parce que ça se passe un milliard d'années avant notre série, donc ça va être différent», a-t-elle expliqué.



La première de House of the Dragon est prévue pour le mois d'août.