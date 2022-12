Elton John fait ses adieux à Los Angeles

Elton John, en peignoir à paillettes, a bouclé l'étape nord-américaine de sa tournée d'adieux avec un concert flamboyant à Los Angeles, la ville qui a contribué au décollage de sa carrière mondiale voilà un demi-siècle.



Sur la scène du Dodger Stadium pour la dernière de trois dates, le stade de baseball qui a accueilli en 1975 deux de ses shows les plus connus, il a donné un concert lors d'une soirée "unique, très émouvante", diffusée en direct sur Disney+.



La mégastar britannique, 75 ans, entretient de longue date une histoire d'amour partagée avec Los Angeles. Sa carrière naissante, comme l'a montré en 2019 le film biographique Rocketman, avait reçu un énorme coup d'accélérateur aux Etats-Unis lors de sa prestation au Troubadour, boîte de nuit de West Hollywood, en 1970.



"Vous savez que je suis devenu célèbre d'abord en Amérique", a lancé Elton John. "Vous avez acheté les singles et les albums, les 8 pistes, les cassettes, les CD. Et, plus important encore, vous avez acheté les billets pour les spectacles."



Durant la première moitié des années 1970, Elton John a multiplié les titres à succès, de Your Song à Tiny Dancer, et rodé son personnage de scène extravagant. Cette époque a culminé lors de deux soirées mémorables en 1975 au Dodger Stadium où il s'est produit devant un stade bondé, en maillot de l'équipe de baseball orné de paillettes et taillé sur mesure.