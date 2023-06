Eliminatoires du Mondial féminin : Le Maroc affronte le Burkina Faso

La sélection marocaine féminine de football (U20) affrontera son homologue burkinabè pour le compte de la deuxième phase des éliminatoires de la Coupe du monde.



Les éliminatoires pour la grand-messe du ballon rond féminin se dérouleront en cinq étapes avec la participation de 35 sélections, a souligné la Confédération africaine de football (CAF), qui a procédé, jeudi, au tirage au sort.



Les Lioncelles de l'Atlas sont exemptées du premier round pour, ainsi, rallier directement la deuxième étape. Elles joueront l'aller à domicile entre le 6 et le 8 octobre, tandis que le match retour aura lieu au Burkina Faso, entre le 13 et le 15 du même mois.



Au 3-ème tour, les Marocaines croiseraient le fer, en novembre, avec le vainqueur du match Guinée Niger.



Lors du quatrième et ultime tour, la sélection marocaine aura rendez-vous avec le Mali, l'Algérie, la Guinée équatoriale, la Libye ou l’Éthiopie.



Six équipes participeront à la première étape des éliminatoires. La Guinée équatoriale rencontrera la Libye, le Togo affrontera la Guinée-Bissau, et Maurice accueillera le Tchad. Trois équipes se qualifieront pour la deuxième étape, qui verra la participation de 32 équipes.

Deux sélections représenteront le continent africain lors de la Coupe du monde.