Eliminatoires du Mondial U20 : La sélection féminine se qualifie au dernier tour

La sélection marocaine féminine des moins de 20 ans de football s’est qualifiée pour le 4è et dernier tour des éliminatoires africaines du Mondial de la catégorie (Colombie-2024) après sa victoire face à son homologue guinéenne sur le score de 2 buts à 0, samedi au stade El Abdi d’El Jadida, en match comptant pour le 3è tour retour.



Les buts de la sélection nationale ont été marqués par Nahla Seddiki (17è) et Samia El Mesnaoui (39è).



L'équipe nationale avait battu son homologue guinéenne à l'aller par 3 buts à 0. Au quatrième et dernier tour de ces éliminatoires, l'équipe nationale affrontera le vainqueur du duel entre l'Ethiopie et le Mali.