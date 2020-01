Éliminatoires du Mondial Qatar-2022 : le Maroc dans le groupe I

Le Maroc a hérité du groupe I à l'issue du tirage au sort des éliminatoires africaines du Mondial Qatar-2022 de football qui s'est déroulé mardi au Caire, aux côtés de la Guinée, la Guinée-Bissau et du Soudan.

Le tirage au sort a eu lieu lors d'une cérémonie tenue en présence du président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Ahmad Ahmad et ceux des fédérations africaines de la discipline, outre le secrétaire général de la fédération royale marocaine de football, Tarek Najem et nombre d'entraîneurs des 40 sélections africaines qualifiées au prochain tour, ainsi que plusieurs stars du football africain.

La première journée des qualifications aura lieu du 05 au 13 octobre, alors que la deuxième se déroulera du 09 au 17 novembre.

Quant aux 3ème et 4ème journées, elles sont prévues du 22 au 30 mars 2021, tandis que la 5ème journée aura lieu du 30 août au 07 septembre 2021.

La 6è et dernière journée est prévue du 04 au 12 octobre 2021.

Les équipes classées premières de ces groupes vont se rencontrer dans des matches aller-retour qui auront lieu du 8 au 16 novembre 2021 pour se qualifier au mondial.