Eliminatoires du Mondial 2022: Le Portugal assure, la France peine

Le Portugal a gagné grâce à l'inévitable Cristiano Ronaldo contre l'Irlande (2-1) mercredi à Faro, lors de la 4e journée des qualifications pour le Mondial-2022 au Qatar, alors que la France n'a pas réussi à battre la Bosnie-Herzégovine (1-1).



Cristiano Ronaldo a dû attendre la 89e minute du match contre les Irlandais pour égaliser à 1-1, puis la 96e minute pour faire passer le score à 2-1 et sauver la mise de sa Seleçao.

Il a surtout marqué ses 110e et 111e buts en sélection nationale, ce qui en fait le meilleur buteur de l'histoire dans ce domaine bien précis, avec un nouveau record à la clé, devant l'Iranien Ali Daei (109).



Les Irlandais venaient de perdre deux matches d'affilée, mais ils ont longtemps mené 1-0 contre les Portugais, grâce à un but d'Egan (45e). Ce doublé historique de "CR7", un de plus, permet aux Portugais de rester au contact des Serbes qui ont facilement disposé du Qatar (4-0), invité spécial du groupe A.



Pendant ce temps à Strasbourg, dans le groupe D, les champions du monde se sont d'abord fait surprendre par un tir tendu de l'inoxydable Edin Dzeko (36e), 35 ans et 115 sélections, et ont égalisé quatre minutes plus tard grâce à Antoine Griezmann (40e). Puis plus rien.

L'expulsion de Jules Koundé, cinq minutes après la reprise, a facilité la tâche des Bosniens. Mais les Bleus ne s'en sortent pas si mal car l'Ukraine a aussi dû se contenter d'un match nul (2-2) au Kazakhstan, lanterne rouge de ce groupe D.



Demi-finaliste de l'Euro en juillet, le Danemark est toujours bien installé en tête du groupe F. La venue de l'Ecosse, deuxième avant ce match, n'a été qu'une formalité pour les Danois (2-0) qui repoussent les Ecossais à sept longueurs.



Un autre duel de haut de tableau, dans le groupe H, a opposé la Russie à la Croatie, pour une revanche de leur quart de finale du Mondial-2018. Sans qu'il y ait de vainqueur (0-0), comme dans l'autre duel de la soirée, dans ce groupe, entre la Slovaquie et la Slovénie (1-1).

C'était un peu la soirée des matches nuls puisque dans le groupe G la Turquie n'a pas réussi à battre le Monténégro (2-2), pendant que les Pays-Bas allaient faire match nul à Oslo contre la Norvège (1-1) qui a encore pu compter sur un but de l'insatiable Erling Haaland.