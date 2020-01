Eliminatoires du Mondial 2022 : Des adversaires à la portée du Onze national

*Treize équipes africaines ont participé à la Coupe du monde de la FIFA.

*L'Egypte a été la première équipe africaine à disputer la Coupe du monde de la FIFA, en Italie en 1934.

* Le Cameroun est l'équipe africaine avec le plus de participations dans l'histoire de la Coupe du monde de la FIFA, avec sept apparitions (1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010 et 2014)

* La liste des équipes africaines ayant participé à la Coupe du monde de la FIFA est la suivante:

- Cameroun - 7 fois (1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010 et 2014)

- Nigeria - 6 fois (1994, 1998, 2002, 2010, 2014 et 2018)

- Maroc - 5 fois (1970, 1986, 1994, 1998 et 2018)

- Tunisie - 5 fois (1978, 1998, 2002, 2006 et 2018)

- Algérie - 4 fois (1982, 1986, 2010 et 2014)

- Egypte - 3 fois (1934, 1990 et 2018)

- Afrique du Sud - 3 fois (1998, 2002 et 2010)

- Côte d’Ivoire - 3 fois (2006, 2010 et 2014)

- Ghana - 3 fois (2006, 2010 et 2014)

- Sénégal - 2 fois (2002 et 2018)

- RD Congo (sous le nom de Zaïre) - 1 fois (1974)

- Angola - 1 fois (2006)

- Togo - 1 fois (2006)

* Le Cameroun (1990), le Sénégal (2002) et le Ghana (2010) ont atteint les quarts de finale de la Coupe du monde de football.

* Le Cameroun a disputé le plus grand nombre de matchs d'une équipe africaine dans l'histoire de la Coupe du monde de la FIFA, 23 matchs. * Le Nigeria a le plus de victoires pour une équipe africaine en Coupe du monde de la FIFA, ayant remporté 6 matchs.

* Les Super Eagles détiennent également le record du plus grand nombre de buts marqués par une équipe africaine, soit 23 buts. * L'Egyptien Abdul Rahman Fawzi a été le premier Africain à marquer lors d'un match de Coupe du monde de la FIFA, contre la Hongrie en 1934.

* Le Maroc a été la première équipe africaine à gagner un point, faisant match nul 1-1 avec la Bulgarie en 1970.

* La Tunisie a été la première équipe africaine à remporter un match de Coupe du monde, battant le Mexique 3-1 en 1978. * Le Maroc a été la première équipe africaine à dépasser le premier tour, atteignant les huitièmes de finale en 1986.