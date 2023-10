Eliminatoires des JO-2024 : L’EN féminine surclasse le onze namibien

La sélection nationale féminine du Maroc de football a battu son homologue namibienne par 2 buts à 0, en match du 2e tour aller des éliminatoires africaines des Jeux olympiques 2024, jeudi au Grand stade de Marrakech.



Les buts de l'équipe du Maroc ont été inscrits par Nissrin Cahd (20e) et Anissa Lahmari (78e).

Les deux équipes se retrouvent en match retour, le 31 octobre au complexe Moulay El Hassan à Rabat (19h00).



Par ailleurs, la sélection nationale féminine du Maroc U20 s'est imposée face à la sélection béninoise sur le score de 2 buts à 1, en match amical, jeudi au Complexe Mohammed VI de football.



Les deux réalisations du Onze national ont été signées Ambre Basser (39è) et Doha El Madani (82è).

Les deux sélections disputeront un second match amical ce dimanche, toujours au Complexe Mohammed VI de football.