Eliminatoires de la Coupe du monde 2026 : L’EN poursuit sa préparation à Salé

La sélection marocaine a effectué une deuxième séance d’entraînement, mardi au Complexe Mohammed VI de football, en prévision des 5ème et 6ème journées des éliminatoires (groupe E) de la Coupe du monde 2026.



Cette séance a été consacrée par le sélectionneur national, Walid Regragui, aux aspects techniques et tactiques en présence de tous les éléments du groupe, indique la Fédération Royale marocaine de football sur son site web.



Les Lions de l’Atlas affronteront le Niger, le 21 courant au stade d’honneur d’Oujda. Quatre jours plus tard, ils croiseront le fer avec la Tanzanie sur la pelouse du même stade.

Le sélectionneur national a convoqué 26 joueurs en prévision de ces deux rencontres, dont le coup d’envoi est prévu à 21h30.



Le Maroc occupe la première place du groupe E de ces éliminatoires avec 9 points.