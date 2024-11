Eliminatoires de la CAN 2025 : Le Gabon qualifié avant d’affronter le Maroc

La sélection gabonaise de football s’est qualifiée pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 avant de disputer son match, vendredi à Franceville, contre le Maroc, profitant de la victoire du Lesotho sur la République Centrafricaine (1-0).



Le seul but de la rencontre a été inscrit par Neo Mokhachane (51ème), permettant ainsi au Lesotho de réaliser sa première victoire dans le groupe B et d'offrir le billet de qualification au Gabon avant d’affronter le Maroc, pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.