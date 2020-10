Eliminatoires de la CAN-2022. Arbitrage malien pour le match Maroc-Centrafrique

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné un corps arbitral malien pour officier le match Maroc-Centrafrique qui aura lieu le 13 novembre prochain, pour le compte de la 3è journée (groupe E) des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), prévue au Cameroun en 2022, a annoncé la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).



Les arbitres maliens désignés sont Boubou Traore, arbitre central, qui sera assisté par Baba Yomboliba et Drissa Kamory Niare respectivement premier et deuxième arbitres-assistants, a précisé la FRMF dans un communiqué publié sur son site internet. Cette rencontre se jouera au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca à 20h00.



S'agissant du match CentrafriqueMaroc, comptant pour la 4ème journée des éliminatoires et qui se jouera quatre jours plus tard (17 novembre/14h00), la CAF a désigné un trio arbitral des Iles Maurices, composé de Ahmad Imtehaz Heeralall, arbitre central, qui sera assisté par Ram Babajee et Jean Marc Jeff Pithia, respectivement, premier et deuxième arbitres-assistants, a ajouté la même source.



Le groupe E comprend également le Burundi et la Mauritanie. Après les deux premières journées des éliminatoires, les Lions de l'Atlas sont leaders de cette poule (4 pts, +3) suivis de la Mauritanie (4 pts, +2). La sélection Centrafricaine est troisième (3 pts, 0) devant le Burundi, dernier du classement (0 pt, -5).