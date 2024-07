Elimination d’entrée des sportifs marocains aux Olympiades de Paris Seul Ramzi Boukhiam sauve la face

Le surfeur marocain Ramzi Boukhiam s'est qualifié, dans la nuit de dimanche à lundi à Teahupo’o (Tahiti), pour le troisième tour de l'épreuve du surf, comptant pour les Jeux olympiques Paris-2024.



Boukhiam a pris le meilleur sur le Salvadorien Bryan Perez avec un score total de 14.60 pts, contre 12.60 pts pour son adversaire.



Le surfeur marocain sera opposé lors du troisième tour au Brésilien Joao Chianca.

La Marocaine Yasmine Mouttaki a été éliminée, dimanche, en 16ès de finale de l'épreuve de boxe (50 kg). Mouttaki s'est inclinée face à la Philippine Aira Villegas sur décision unanime des juges (5-0).

La Boxe nationale est également représentée lors de ces Jeux par Khadija El Mardi (75 kg) et Widad Bertal (54 kg).



L'escrimeur marocain Hossam El Kord n'est pas parvenu, lui aussi, à franchir, dimanche, les 16èmes de finale de l'épreuve de l'épée individuelle. El Kord s'est incliné face au Kazakh Ruslan Kurbanov sur le score de 15 à 13.

Le même sort a été réservé à la fleurettiste Youssra Zakarani qui n'a pas pu suivre le rythme de la Polonaise Jelinska Martyna pour s'incliner sur le score de 15 à 3.



De leur côté, les judokas marocains engagés ce dimanche sont sortis bredouilles, après l'élimination de Soumiya Iraoui (- 52 kg) par la Chypriote Sofia Asvesta par 1 à 0 et d'Abderrahmane Boushita (- 66 kg) par l'Israélien Baruch Shmailov (1 à 0).



En sports équestres, la cavalière marocaine Nour Slaoui, avec son cheval "Cash in Hand", a amélioré son classement au concours complet individuel en se hissant à la 43ème place (60.40 pts de pénalité) au terme de l'épreuve du cross-country, après s'être classée à la 48ème place samedi lors du concours de dressage. En aviron, la Marocaine Majdouline El Allaoui a échoué à se qualifier pour les quarts de finale en occupant la 5ème place des repêchages avec un temps de 8:42.07.



Pour sa part, la nageuse marocaine Imane El Barodi, engagée au 100 m brasse, a été éliminée dès la phase des séries, en dépit de la 2ème place qu'elle a occupée lors de la première série. Le chrono qu'elle a signé (1:14.57), le 34ème au total, a été insuffisant pour entrevoir les demi-finales.



Le Maroc participe aux Jeux olympiques Paris-2024 avec une délégation comprenant 60 sportifs (42 hommes, 18 femmes) représentant 19 disciplines.