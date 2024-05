Elimination d’Aya El Aouni et Malak El Allami

La Marocaine Aya El Aouni s'est inclinée face à l'Egyptienne Mayar Sherif en deux sets (2-6, 1-6) au 1er tour du Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem de tennis, mardi à Rabat.



Sa compatriote Malak El Allami avait été éliminée plus tôt dans la journée par la tenante du titre, l'Italienne Lucia Bronzetti, également en deux sets (1-6, 0-6).

A rappeler que Yasmine Kabbaj avait été éliminée la veille par l'autre Italienne, Elisabetta Cocciaretto (tête de série N.7) en deux sets, 6-3, 6-4.



La lauréate du Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem, organisé jusqu'au 25 mai au club l’Union sportive des cheminots du Maroc (USCM) à Rabat et doté de 267.000 dollars, empochera 250 points au classement WTA, contre 163 pour la finaliste et 98 pour les demi-finalistes.