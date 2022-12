Elhassan Lachguar coordinateur de la commision préparatoire du Congrès international des jeunes parlementaires socialistes

L’ USFP a abrité à Rabat et Tanger la première édition du Forum des responsables et parlementaires du Réseau Mena-Latina.



Cette édition a été coordonnée par El Hassane Lachguar, vice-président du Groupe socialiste à la Chambre des représentants.



Y ont pris part Tejeda Martinez (parlementaire du Parti révolutionnaire progressiste dominicain), Fidel Carlos de Pina (parlementaire du Parti africain pour l'indépendance du CapVert), Howard Lee (ancien ministre de la Jeunesse et du Sport de Malaisie, coordinateur de l’Alliance progressiste en Asie de 2018 à 2022 et ancien président de l’Union internationale de la jeunesse socialiste), Saroua Mohamed Rachid (députée de l’Union patriotique du Kurdistan au parlement irakien), Fabian Plata (sénateur du Parti vert colombien), Kilan Kader Ali (député de l’Union patriotique du Kurdistan au parlement irakien), Rosane Mohamed Karim (députée de l’Union patriotique du Kurdistan au parlement du Kurdistan d’Irak), Alberlin Coste (conseillère de l’ambassadeur de la République dominicaine au Maroc et membre du Parti révolutionnaire progressiste), Netzer Edú Mejia Hernandez (député du Parti Libre au parlement du Honduras), Mohamed Jenhani (Coordinateur exécutif –chargé des relations généralesdu Réseau Mena-Latina et membre du bureau politique du Parti Ettakatol tunisien), Mario Alberto Gonzalez Martinez (député du Parti Libre au parlement du Honduras), Ayoub El Hachimi (coordinateur exécutif – chargé de la logistique- du Réseau Mena-Latina et membre du Conseil national de l’USFP), Achine Saber (député de l’Union patriotique du Kurdistan au parlement du Kurdistan d’Irak), Véronica Carillo (parlementaire de l’Alliance de la gauche au parlement d’Equateur), Luice Alcides (parlementaire du Parti révolutionnaire progressiste dominicain)