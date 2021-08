Elections du 8 septembre: La participation politique des jeunes promeut le développement durable de la société marocaine

La participation politique des jeunes au Maroc promeut de nos jours le développement durable de la société marocaine, a affirmé le président de l'Université Mohammed V de Rabat, Mohamed Rhachi. La participation politique des jeunes ré-articule la politique au cœur des schémas de développement à travers la capacité créative des jeunes, leur dynamique et leur faculté à produire des idées, des programmes et des actions à forte valeur ajoutée, a relevé M. Rhachi dans une déclaration à la MAP. Elle permet aussi d’insuffler une nouvelle dynamique aux partis politiques, a-t-il fait observer, ajoutant que la participation à la vie politique se veut le prélude d'une démocratie participative dans des sociétés comme la nôtre. "Les jeunes sont sensibles à la politique et suivent l’actualité politique et y débattent au sein de l’université, soit entre camarades ou avec les enseignants. Autrement dit, ils apprennent à jouir pleinement de leurs droits durant l’intégration à l’université. Cette émancipation est d’ailleurs une forme d’exercice des libertés publiques au sein de l’espace universitaire", a renchéri M. Rhachi. Et d'ajouter: "Nous pouvons encourager une plus grande participation des jeunes aux campagnes électorales au moyen de la sensibilisation et la formation sur l’organisation des élections, sur les droits y afférents ainsi que sur les retombées citoyennes et socioéconomiques de l’exercice du pouvoir d’électeur. Les départements de droit public au sein de nos facultés de droit y contribuent significativement". Selon lui, en participant aux débats et aux programmes des partis politiques, les jeunes agissent comme moteurs de développement des idées, des initiatives, des plaidoyers. Ils dynamisent le débat politique et enrichissent les programmes des partis politiques. Aussi, la formation à l’éducation civique et aux soft skills est soigneusement pensée avec le Bachelor qui entrera en vigueur, de manière progressive, à partir de septembre 2021, chose qui peut servir de canal de communication indubitable, pour forger un bon citoyen engagé et actif dans la société, a-t-il fait savoir, ajoutant que l'organisation au sein des universités de manifestations scientifiques et académiques est de nature à aiguiser les capacités des jeunes à s’engager dans la vie politique. "En signant des contrats de partenariat avec des institutions politiques, Parlement et autres autorités publiques et ONG, nous contribuons foncièrement à cet enjeu majeur d’implication de notre jeunesse dans la vie publique et politique", a-t-il poursuivi. "Nous observons de nos jours de nouvelles formes d’attentes des jeunes. En effet, ils sont plus sensibles aux faits politiques bien qu’ils puissent être loin de l’exercice politique. Ils questionnent les problématiques économiques, sociales et sociétales et traduisent les choix politiques dans leur vie quotidienne", a fait remarquer le président de l'Université, ajoutant que les jeunes expriment leurs opinions et orientations politiques beaucoup plus sur les réseaux sociaux que dans les espaces publics.