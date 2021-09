Elections. Une journée "historique" , selon "Europa Press"

L' agence de presse espagnole "Europa Press" a qualifié de "journée historique" le scrutin tenu le 08 septembre dans les différentes régions du Maroc, mettant l’accent sur la participation élevée des populations du Sahara marocain dans ces élections législatives, communales et régionales. "Plus de la moitié des 17 millions de Marocains qui s'étaient inscrits sur les listes électorales ont voté et participé à cette journée historique", souligne l’agence de presse espagnole.



"Le taux de participation a atteint 50,18% à la fermeture des bureaux de vote, dépassant le chiffre des élections de 2016, qui n'avait pas dépassé 43%", relève l'agence de presse. "Le taux de participation a été particulièrement élevé dans le sud du pays où il a atteint les 64% dans certaines régions", fait observer l’agence espagnole, mettant en avant la transparence du processus électoral.



Europa Press rappelle que l'ambassade des Etats-Unis à Rabat a félicité le Royaume pour sa réussite dans l’organisation des élections législatives, régionales et communales.