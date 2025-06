Election de Samiha Laâssab et d’Amine Faik au sein de la direction de l’UJSDMA

Samiha Lâassab et Amine Faik, représentant la Chabiba ittihadia, ont été élus à la direction de l’Union de la jeunesse socialiste démocratique dans le monde arabe.



En effet, Samiha Lâassab a été élue secrétaire générale, tandis qu’Amine Faik a été désigné comme son adjoint, à l’issue du congrès de l’Union qui s’est tenu à Rabat du 27 au 30 mai, avec la participation de délégations représentant 24 organisations issues de 16 pays arabes.



Cette consécration vient confirmer le rôle central et la position privilégiée qu’occupe la Chabiba ittihadia dans le monde arabe, en reconnaissance de son engagement actif en faveur des causes de la jeunesse et de la promotion des luttes démocratiques.



Parmi les décisions phares de ce congrès figure l’octroi de la pleine adhésion à l’organisation «Jeunesse sahraouie pour la paix», une démarche qualifiée d’acquis qualitatif pour la représentation sahraouie dans les instances de jeunesse arabes. Cette reconnaissance met en avant le rôle de cette organisation issue d’une scission du front polisario, et qui milite pour la paix et le développement.



Il convient de rappeler que cette organisation avait obtenu une reconnaissance officielle de l’IUSY lors de sa réunion à Istanbul, renforçant ainsi sa présence au sein des instances mondiales de jeunesse.



Ce congrès, baptisé «Session de la Palestine», a constitué un moment fort de réflexion sur les enjeux majeurs auxquels la jeunesse arabe est confrontée, notamment la sécurité, la stabilité des Etats et l’intégrité territoriale. Il a également mis l’accent sur le rôle des jeunes femmes arabes dans le mouvement socialiste, en mettant en exergue leur transition du symbolisme à la prise de responsabilité réelle.



Par ailleurs, les participants ont été reçus par Jamal Al Shobaki, ambassadeur de l’Etat de Palestine au Maroc, qui a présenté un exposé poignant sur la situation humanitaire catastrophique en Palestine dans le contexte de la guerre d’extermination menée par l’occupation israélienne. Il a souligné que le nombre de martyrs a dépassé les 70.000, dont 18.000 enfants, avec le recours pour la première fois à la famine comme arme contre les civils.



Une visite a également été effectuée par la délégation du congrès à l’ambassade de Palestine à Rabat, où un échange direct a eu lieu avec l’ambassadeur et plusieurs responsables de l’Organisation de libération de la Palestine, au sujet des derniers développements de la cause palestinienne et des pistes de coopération entre les jeunesses arabes pour soutenir la lutte du peuple palestinien.



A rappeler que le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a prononcé une allocution en ouverture de cet important forum où il a souligné le contexte arabe et international dans lequel intervient ce congrès, «marqué par l’hégémonisme et la dominance de l’incertitude au niveau international du fait des profondes mutations, par ailleurs accélérées, que traverse le monde aux niveaux géopolitique et stratégique, la montée inquiétante de la droite, du populisme et des conflits d’intérêts ainsi que le retour en force des tensions armées mettant en péril la sécurité et la paix internationales (Ukraine-Russie, Inde-Pakistan…), le début de la disparition de la monopolarisation qui a régné depuis la chute du mur de Berlin et l’émergence de nouvelles puissances telles que la Chine, l’Inde et le Brésil…)».



Sur le plan arabe, Driss Lachguar n’a pas manqué de relever «la fissure inquiétante du rang arabe et la gravité de la persistance du génocide affectant le peuple palestinien des suites de l’incapacité politique et morale internationale patente de mettre un terme à cette guerre avec tout ce que cela engendre comme menaces au Moyen-Orient et dans l’ensemble de la région arabe», critiquant les tentatives d’ingérence de certains pays étranges dans les affaires des pays arabes et l’acharnement contre les libertés et l’obstruction de l’élan démocratique dans nombre de pays arabes.



Le Premier secrétaire du parti des forces populaires a souligné, parallèlement à ce constat global éloquent, que face à tous ces défis affectant la majorité des pays arabes, le mouvement social-démocrate arabe est appelé, plus que jamais, à l’unification agissante de ses rangs et à la rationalisation de son discours et son projet, «loin des slogans et de l’enthousiasme» afin de se profiler en «facteur sociétal et politique contribuant à la concrétisation des objectifs et aspirations des peuples arabes quant au développement, à la sécurité, la stabilité, la liberté et l’indépendance particulièrement du peuple palestinien».



Et de mettre l’accent sur le fait que toute action commune ne peut être fructueuse « que si nous nous appuyons sur une constante qui ne souffre aucune concession ou compromis mais consiste dans le respect rigoureux de l’intégrité territoriale de l’ensemble de nos pays arabes ».



