El Kouraji s'empare du maillot jaune au Tour du Burkina

Le cycliste marocain El Kouraji Mouhcin s'est emparé du maillot jaune de la 33è édition du Tour cycliste international du Burkina Faso (Faso-2021), à l'issue de la 2ème étape (183,2 km, Bobo Dioulasso-Dédougou) remportée samedi par le Burkinabé Souleymane Koné.



Franchissant la ligne d'arrivée en deuxième position, le Marocain a repris le maillot le plus convoité de la compétition au Belge Wouters Rutger, vainqueur de la première étape disputée vendredi.



La troisième étape devait relier dimanche Dédougou et Koudougou sur une distance de 141,8 km.



Le 33è Tour du Faso se déroule en dix étapes, du 29 octobre au 7 novembre et réunit 15 équipes venant de 13 pays dont le Maroc.



L'équipe nationale est composée de Mouhcin Kouraji, Nasr Eddine Maatouki, Houcine Al Sbahi, Adil El Arbaoui, Oussama Khafi et Sulaïman Manwal,

L'Angolais Antonio Manuel Dario avait remporté le 32è Tour du Faso, dont la première édition a eu lieu en 1987.