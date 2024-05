El Khannouss désigné Talent de la saison en Pro League

Botola Pro D1



L’Union de Touarga s’est imposée à domicile face au Moghreb de Tétouan sur le score de 1 but à 0, lundi au Complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat, en match comptant pour la 28e journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Iliass Lagrimi à la 59e minute.

A l’issue de ce match, l’Union Touarga grimpe à la 5e place avec 40 unités, tandis que le Moghreb de Tétouan stagne à la 8e position (34 pts).

Dans l’autre match disputé au stade Hassan II de Fès, le Maghreb de Fès et le Hassania d’Agadir se sont neutralisés (2-2).

Les buts des locaux ont été signés Mouhcine Bouriga, auteur d’un doublé (8e, 77e s.p), alors que Hamza Afsal (25e) et Sofian El Moudane (62e, s.p) ont marqué les buts du Hassania d’Agadir.

Au terme de cette rencontre, le Maghreb de Fès occupe la 10e place avec 31 unités, ex-æquo avec son adversaire du jour.





AGE du R.G.Meknès



Le premier vice-président du Royal Golf de Meknès, Dr Abderrahmane RAHMANI, délégué de plus de deux tiers des adhérents, annonce la tenue de l’assemblée générale extraordinaire le 13 juin 2024 à 19 heures à la maison d’hôtes «Palais Salma» située à Derb Hammam My Ismail, N2 Ville Ancienne, Meknès 50000 (à côté du Golf Royal de Meknès) dont l’ordre du jour se décline comme suit :



1) Désigner une commission chargée d’expédier les affaires courantes jusqu’à l’installation d’un nouveau comité directeur.

2) Tenir l’assemblée générale ordinaire et accomplir les formalités statutaires pour élire un nouveau comité directeur.