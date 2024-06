El Kaabi entre dans l’histoire du foot marocain

Football féminin



La sélection marocaine féminine A de football a battu son homologue de la RD Congo par 2 buts à 1, en match amical, jeudi au stade municipal de Berkane. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Kenza Chapelle (71e) et Ibtissam Jraidi (90e) pour le Maroc, et par Khadija ErRmichi contre son propre camp (77e). Les deux sélections se retrouveront pour une deuxième confrontation amicale le 3 juin à Berkane (19h00).



Muay-thaï



La sélection marocaine de muay-thaï prend part aux championnats du monde à Patras, en Grèce. L’équipe nationale est composée de Hamza Rachid (moins 67 kg), Yassine Mahsoune (-67 kg), Ahmed Amnan (-51 kg), chez les hommes, indique un communiqué de la Fédération Royale marocaine de kick-boxing, muay-thaï, savate et sports assimilés.

Côté dames, poursuit la même source, les couleurs nationales sont défendues par Keltoum Akhlouf (-48 kg), Salma Ajbour (-54 kg), Douaa Akhlouf (- 60 kg), Kaouthar Baarab (- 63,5 kg), Soumia Thlaoui (- 71 kg) et Khaoula Daakali (- 75 kg).

La sélection marocaine est encadrée par le sélectionneur national Lahcen Ouassou et l’entraîneur Khoya Jawad. Par ailleurs, l’arbitrage marocain est présent lors de ces joutes, avec la participation des arbitres Hicham Jouabri et Mustapha El Ghannam.