El Berkaoui, né pour marquer

Intelligence, anticipation, vision, vitesse et habilité sont les qualités de l’attaquant du Hassania d’Agadir Karim El Berkaoui.

L’ailier de 24 ans réussit des prouesses dans le championnat local mais également en Coupe de la Confédération Total de la CAF, mettant en difficulté à chaque fois les défenseurs des équipes adverses.

Le n°11 du HUSA, toujours lié à son club formateur, a failli partir au Golfe à plusieurs reprises. Il réalise l’une des meilleures saisons de sa carrière qui a débuté avec les seniors d’Agadir en 2013 sous la houlette du regretté Mustapha Madih.

Meilleur buteur du club lors des 4 dernières saisons en Botola, El Berkaoui est devenu une pièce maîtresse de l’échiquier du HUSA, finaliste de la dernière édition de la Coupe du Trône, perdue en novembre dernier à Oujda devant le TAS.

"Il n'y a pas de stars au Hassania d’Agadir. Nous sommes tous des stars car nous nous complétons. Il faut dire que c'est grâce au groupe que j’ai évolué et je suis prêt à tout donner pour mon club et les fans", indique El Berkaoui au micro de CAFonline.com.

Ses performances ont attiré l'attention des grands de Casablanca, à savoir le WAC et le Raja, en plus de clubs étrangers à l’instar de l'Etoile du Sahel de Tunisie. Mais pour lui, le HUSA reste le choix du cœur, jusqu’à un départ en Europe.

"Mon ambition cette année est d'aller plus loin en Coupe de la Confédération Total de la CAF et de rendre nos supporters fiers. En tant que joueur, j'essaie de travailler dur pour améliorer mes performances, et pourquoi pas, un jour devenir un joueur professionnel hors du Maroc".

El Berkaoui est le genre de joueur qui lit bien le match, soutenu par ses connaissances tactiques qui font de lui un leader sur le terrain. « Il sait comment se positionner, ce qui le place dans des positions de scorer même dans des situations difficiles. Il a la capacité d’éliminer des défenseurs grâce à sa vitesse et ses techniques de dribble. Je pense qu'il est né pour devenir un attaquant en combinant avec précision, force et créativité ", a déclaré à Cafonline.com le journaliste marocain Houssein Allali.

« Il est capable de mener le HUSA vers le sacre final en Coupe de la Confédération Total de la CAF » dira Ismail Gouraich, fan du HUSA avant d’ajouter : « C'est un attaquant exceptionnel, capable de marquer à l'intérieur et à l'extérieur de la surface de réparation. En outre, il a fait preuve d'une bonne éthique ».

El Berkaoui a répondu aux attentes des fans du HUSA avec un triplé, son deuxième depuis le début de l’année, en quart de finale aller 5-0 contre le club libyen d’Al Nasr joué au Caire.

NB : El Barkaoui a marqué de nouveau sur penalty lors du match retour (2-0), portant désormais son capital buts à 9 réalisations, ce qui fait de lui le meilleur buteur de la Coupe de la Confédération.