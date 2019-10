El Bakkali sauve la face de l’athlétisme national aux Mondiaux de Doha

Le Marocain Soufiane El Bakkali a décroché vendredi la médaille de bronze au 3000m steeple, dans le cadre des Championnats du monde d'athlétisme, qui se tiennent du 27 septembre au 6 octobre à Doha.

Le vice-champion du monde en 2017 à Londres s'est adjugé la médaille de bronze en terminant la course à la troisième position à la faveur d'un chrono de 8min03sec76/100è.

La médaille d'or de cette épreuve a été remportée par le au Kényan Conseslus Kipruto, auteur d'un chrono de 8min01sec36/100, qui a devancé l’Ethiopien Lamecha Girma, deuxième (8min03sec76/100).

Quant à Abdelaati Iguider, il a été éliminé vendredi en demi-finale du 1500m. L'athlète marocain quitte la compétition après avoir terminé à la 12è position (2ème série) avec un chrono de 3min42sec23/100 dans une course remportée par le Polonais Marcin Lewandowski, auteur d'un chrono de 3min36sec50/100. La deuxième position est revenue au Kényan Ronald Kwemoi qui a franchi la ligne d'arrivée en 3min36sec53/100 devant le Norvégien Jakob Ingebrigtsen détenteur d'un chrono de 3min36sec58/100.

A la finale du 1500 m dames, la Marocaine Rabab Arafi a terminé la course à la neuvième position en réalisant un chrono de 3min59sec93/100è. Et c’est la Néerlandaise Sifan Hassan qui a décroché la médaille d'or avec un chrono de 3min51sec95/100è, devançant la Kényane Faith Kipygon (3min54sec22/100è) et l'Etiopienne Gudaf Tsagay (3min54sec38/100è).