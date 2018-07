Ed Sheeran ouvre un compte Instagram pour ses chats

Le chanteur britannique Ed Sheeran a ouvert un compte Instagram pour raconter le “train train quotidien” de ses deux chats, Calippo et Dorito, qui comptaient déjà près de 120.000 abonnés quelques heures après leurs débuts sur le réseau social. “Mes chats ont ouvert leur propre compte Instagram, qu’ils sont malins ces matous.

Suivez leur train train quotidien (sur) @thewibbles”, écrit la star de la pop dans un message envoyé dans la nuit de mercredi à jeudi sur son propre compte Instagram à ses quelque 24,5 millions d’abonnés. Le compte n’héberge que trois photos pour l’instant: l’une montre les deux petits chats côte à côte avec la légende “Dumb and Dumber”, une autre dans une baignoire “à l’heure du bain”. Ed Sheeran est connu pour sa passion pour les chats, et une statue en cire du chanteur réalisée par le musée Madame Tussauds avait été dévoilée en juin au “Lady Dinah”, un “café pour chats” londonien.

D’autres célébrités ont également ouvert des comptes sur les réseaux sociaux pour leurs animaux de compagnie, à l’instar de la chanteuse Lady Gaga, dont la chienne, Miss Asia, est suivie par plus de 243.000 personnes sur Instagram.