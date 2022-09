Economie sociale et solidaire : Lancement de la 3ème édition de "MOAZARA"

Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire a lancé la 3ème édition du programme "MOAZARA", pour le financement des projets de développement au profit des coopératives, des fondations, des associations et des réseaux d’associations opérant dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.



Après deux éditions ayant permis de financer 177 projets de l’économie sociale et solidaire, dans l’ensemble des régions, rapporte la MAP, le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’économie sociale et solidaire lance la 3e édition du programme "MOAZARA" au titre de l’année 2022, indique le Département de l’économie sociale et solidaire dans un communiqué.



Cette édition est marquée par la contribution de plusieurs nouveaux partenaires institutionnels, qui renforceront donc l’enveloppe budgétaire globale et permettront de financer plusieurs coopératives relevant de leurs régions, ajoute la même source.



Cette troisième édition sera aussi caractérisée par le financement des projets à forte valeur ajoutée, visant particulièrement l’autonomisation socio-économique des femmes et jeunes et ce, dans plusieurs secteurs tels que l’artisanat, le tourisme, l’agriculture solidaire, l’entrepreneuriat culturel, la santé, l’éducation, ou encore les énergies renouvelables, relève le communiqué, rappelant que le programme "MOAZARA" participe de manière importante à l’inclusion socio-économique d’une frange non négligeable de la population. Il a notamment permis, à ce jour, le maintien de plus de 7.000 emplois et la création de 5.000 nouveaux emplois directs et indirects.



Compte tenu du format encore plus inclusif de cette édition, le programme ambitionne d’améliorer ses performances en matière de participation et de création de l’emploi. Les porteurs de projets sont appelés à déposer leur dossier de candidature sur la plateforme digitale dédiée https://mtaess.gov.ma/ar/Moazara/ et ce jusqu’au 7 octobre 2022, fait savoir le communiqué.