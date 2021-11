“Echourouk” d’Algérie cancre de l’info, champion de l’infox

Les médias algériens poursuivent leur guerre par procuration contre le Maroc, faisant fi des principes élémentaires de crédibilité, d’objectivité et d’éthique déontologique. Le quotidien arabophone Echorouk a récemment publié un article qui regorge de mensonges et d'informations dénuées de tout fondement, sous le titre :«L’Algérie à l’origine de la crise entre la Russie et le Maroc». Une énième bêtise qui entache le registre déjà riche de fake news de cette publication et ses journalistes, tournés en dérision par la diplomatie russe.

En effet, le ministère russe des Affaires étrangères a publié un communiqué, où il dénonce vigoureusement les mensonges colportés par la propagande médiatique algérienne et où il s’en prend violemment à Echorouk, dénonçant une tentative de «jongler avec les faits» et de «diffuser des mensonges purs et simples» à propos des relations maroco-russes. «Nul doute que le journal peut prétendre à un triste prix dans le modèle classique de désinformation et également pour fausse analyse», a ironisé la diplomatie russe.

Si l’auteur de l’article cite un certain nombre de faits pour tenter de gagner en crédibilité, notamment la suspension des vols entre Rabat et Moscou et le rappel de l’ambassadeur russe au Maroc,Valeryan Shuvayev, le ministère russe des Affaires étrangères estime que «les informations parues dans la presse algérienne sur une crise entre la Russie et le Maroc n'existent que dans l'imaginaire de leur auteur».

La diplomatie russe inflige une autre cuisante humiliation au quotidien Echorouk en estimant que ses journalistes devraient «vivre dans un univers parallèle et ne rien savoir de la pandémie du Covid-19», avant de rappeler que «les autorités marocaines ont suspendu les vols avec la Russie en raison de la détérioration de la situation sanitaire et épidémiologique dans la Fédération russe», réfutant l’existence de «sous-texte politique de cette décision». Le communiqué, publié sur le site officiel de la diplomatie russe, explique également que l'ambassadeur russe à Rabat était en vacances programmées dans son pays et est «rentré à Rabat le 24 octobre» pour «reprendre ses fonctions».

Tout en qualifiant les informations du journal algérien comme «déconnectées de la réalité», le ministère russe a tenu à rappeler que le Maroc, à travers son ministère des Affaires étrangères, a déjà «rejeté catégoriquement les allégations de crise dans les relations bilatérales» entre les deux pays.Et de préciser que lors de sa rencontre avec l'ambassadeur du Maroc en Russie, Lotfi Bouchaara, le 21 octobre, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov, s'est dit perplexe face aux allégations diffusées par plusieurs médias algériens sur un refroidissement des relations entre Moscou et Rabat».

Le démenti du ministère russe des Affaires étrangères a également rappelé que le diplomate russe avait même souligné que «la coopération bilatérale polyvalente et mutuellement bénéfique progresse régulièrement et que l'ambassadeur de Russie au Maroc Shuvayev joue un rôle important dans sa promotion».

Les russes ont également tenu à souligner que le rapprochement stratégique entre la Russie et certains pays, dont le Maroc, dérange plusieurs parties qui utilisent tous les moyens possibles et imaginables, y compris la désinformation, afin de nuire aux relations qu’entretient Moscou avec lesdits pays.«Il est dommage que le journaliste d’Echorouk ait simplement publié un faux papier pseudo-analytique, apparemment dans l’espoir de gagner les faveurs de ceux qui s’opposent à la Russie», conclut la diplomatie russe.

Si les Russes ont été, on ne peut plus clairs, à propos de ce sujet, le quotidien Echorouk n’a, quant à lui, publié aucune précision ni excuse pour cette bêtise qui lui a valu un commentaire humiliant de la part de la diplomatie d’une puissance mondiale.«De son côté, le ministère algérien de la Communication,si prompt à délivrer des leçons de déontologie aux médias étrangers qui critiquent l’Algérie, n’a toujours pas rappelé à l’ordre le quotidien Echorouk qui vient de porter un énorme préjudice à la crédibilité de la presse algérienne», estime le média algérien «Algérie Part».

Il faut dire que tout observateur averti n’est pas sans savoir que le régime algérien est de plus en plus isolé sur la scène internationale, se réfugiant dans une propagande délirante pour détourner l’attention sur ses problèmes internes. «L’Algérie se recroqueville sur elle-même et se lance dans une fuite en avant en utilisant tous ses vieux réflexes de dénonciation de la main de l’étranger pour justifier les crises qui la parcourent», a expliqué Pierre Razoux, directeur académique de la Fondation méditerranéenne d’études stratégiques (Fmes), un institut français de recherche indépendant, dans les colonnes du Journal de Dimanche.

Si les médias algériens ne ratent aucune occasion pour relayer de fausses informations sur le Maroc, ils n’ont, en revanche, pas pipé mot à propos de l’adoption récente de la résolution 2602 du Conseil de sécurité de l’ONU qui vient conforter les acquis réalisés par le Royaume dans le dossier du Sahara.

Ladite résolution qui a prorogé pour une année le mandat de la Minurso, tout en consacrant, une fois de plus, la prééminence de l’initiative marocaine d’autonomie pour résoudre le conflit artificiel autour du Sahara marocain, embarrasse les médias algériens qui ne savent plus quoi écrire. L’agence de presse algérienne (APS) s’est contentée du service minimum en annonçant dans une dépêche la prorogation d’une année du mandat de la Minurso, avant de verser, comme à l’accoutumée, dans la falsification des faits et la désinformation.