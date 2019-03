EN féminine

L’équipe nationale féminine (ENF) effectue depuis lundi jusqu’à vendredi prochain un stage de préparation à huis clos à Rabat.

Ce stage fait partie du programme de préparation du Onze national à la double confrontation face au Mali comptant pour le 1er tour des éliminatoires (zone Afrique) du tournoi de football des prochains Jeux olympiques Tokyo 2020.

Le match aller aura lieu à Bamako le 3 avril prochain tandis que le match retour se disputera quatre jours plus tard au Maroc.

Voici les vingt-quatre joueuses convoquées à ce stage par l’entraîneur de l’ENF, Karim Bencherifa : Khadija Er Rmichi, Aziza Rabbah, Naima Fadil, Najat Badri, Hanane Ait El Haj, Ibtissam Jraidi, Fatima Tagnaout, Sanaa Mssoudy, Nouhaila Benzina, Ghizlane Chhiri, Siham Boukhami, Ghizlane Chebbak, Salwa Hamrtouba et Fatima Zahra Hamrtouba (ASFAR), Assia Zouhair (CAK), Imane Abdelahad (ASDCT), Hayat Khirou (CMLFF), Safa Banouk (ANSA), Zineb Redouani, Chaimae Idrissi et Soumia Hady (CRAH), Hadsa Amahzoun (CASKH), Kaoutar Tekki (FC Levante Las Planas-Esp) et Meryem Hajri (Sporting Huelva).