Dur, dur . Mais pas impossible : Le Onze national rabat sa dernière carte face au Portugal de CR7

Le Onze national croisera le fer, aujourd’hui à partir de 13 heures au stade Loujniki à Moskou, avec son homologue portugais pour le compte de la seconde journée du groupe B du Mondial FIFA qui se déroule actuellement en Russie.

C’est le match de la dernière chance pour la sélection marocaine après avoir entamé la compétition du mauvais pied, une défaite devant l’Iran sur la marque d’un but à zéro. En revanche, les Portugais, favoris faut le reconnaître, aborderont cette confrontation alors qu’ils restent sur un nul forcé devant l’Espagne, trois partout, grâce à un Ronaldo auteur d’un triplé.

Certes, la situation ne plaide guère en faveur des partenaires de Hakim Ziyech qui sont acculés à renverser la donne et à créer la surprise face à l’équipe championne d’Europe. En tout cas, un match de foot ça se joue sur le terrain et non pas sur le papier et c’est ce qu’assimile parfaitement l’international marocain Fayçal Fajr nullement intimidé par le standing de l’adversaire. Il a fait savoir lors d’un point de presse qu’ «on n’a qu’une seule chose en tête, c’est de gagner le match contre le Portugal», précisant que « ça sera très difficile devant une grande équipe mais nous sommes aussi une grande équipe. Nous savons que la Seleçao das Quinas compte dans ses rangs les meilleurs joueurs du monde, mais nous sommes une bonne équipe et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour procurer de la joie à tout un pays. Nous aurons notre mot à dire et nous allons le montrer sur la pelouse ».

Pour ce qui est de l’état de santé des joueurs, le docteur de l’équipe nationale Abderrrezak Hifti a déclaré au site officiel de la Fédération Royale marocaine de football, frmf.ma, que le groupe affiche la bonne forme, indiquant que Nabil Dirar est prêt pour reprendre du service, précisant que la blessure de Marouane Da Costa ne suscite aucune inquiétude. Quant au cas de Noureddine Amrabet, le docteur Hifti a tenu à apporter quelques précisions, soulignant que l’intervention qu’il avait effectuée suite à la blessure dudit joueur était appropriée, ajoutant que «j’ai posé cinq questions à Amrabet qui n’avait répondu qu’à une seule. J’ai diagnostiqué une commotion cérébrale qui, après examen, nécessitait une semaine de convalescence ». Toutefois, d’après le médecin de l’EN, la décision finale concernant le retour d’Amrabet devait être prise hier.

Il convient de rappeler que la sélection nationale a regagné lundi Moscou en provenance de Voronej, son lieu de résidence. Hier, elle devait effectuer une séance d’entraînement en vue de peaufiner les ultimes réglages avant ce fameux choc face au Portugal qui sera sifflé par l’arbitre américain Mark Geiger assisté par les Canadiens Joe Fletcher et Frank Anderesson. Comme quatrième arbitre, la FIFA a désigné le Russe Sergey Karasev.