Dua Lipa se confie sur son nouvel album

Dua Lipa s'est confiée sur son prochain album, expliquant combien son évolution sera évidente dans ces nouvelles chansons.



Le successeur de son album "Future Nostalgia", sorti en 2020, a été annoncé en janvier dernier lorsque Dua a déclaré qu'elle avait fini d'en écrire la majorité. En mars, la star anglaise a ensuite révélé que cet opus était à moitié fini et "commençait à prendre forme".



Réitérant que son album était presque fini lors d'une nouvelle interview avec Vogue, Dua a également évoqué les inspirations et idées qui se cachent derrière ce nouveau disque.



"J'ai beaucoup évolué" a-t-elle avoué. "Que ce soit au niveau du son ou bien des thèmes, j'ai muri. J'ai l'impression de prendre du pouvoir et de ne plus avoir peur de parler de certaines choses. Je sais enfin ce que je veux."



En janvier, Dua a déclaré au Wall Street Journal que son troisième album était encore juste un brouillon et qu'elle ne comptait pas se précipiter pour le sortir.



"Il y a une vision" a-t-elle confié. "Ça a un nom, je pense. Je me suis juste amusée à expérimenter. Je ferai toujours de la musique pop mais ça a son propre son unique, ce qui est excitant et quelque chose qui me semble être tiré de "Future Nostalgia"."