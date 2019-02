Dua Lipa, héroïne guerrière dans son dernier clip “Swan Song”

La musicienne britannique vient de dévoiler le clip de “Swan Song”, qui sera à retrouver sur la bande originale du prochain film de Robert Rodriguez “Alita : Battle Angel”.

Dua Lipa s’invite dans les rues d’Iron City, théâtre du prochain film de Robert Rodriguez, attendu pour le 13 février prochain, dans son nouveau clip “Swan Song”. La jeune femme fouille dans des décombres, se fait pourchasser avec ses collègues par de gigantesques robots, esquisse quelques pas de danse pour enfin se regarder dans un miroir et exécuter des mouvements d’arts martiaux.

La musicienne finit par voir dans le dit miroir le reflet de l’héroïne du film, Alita.

Après son premier album, “Dua Lipa” sorti en 2017, la chanteuse a collaboré avec Calvin Harris sur le single “One Kiss” ou encore avec Diplo et Mark Ronson sur “Electricity”. La musicienne est nommée dans deux catégories pour les Grammy Awards 2019 (10 février), meilleur nouvel artiste et meilleure chanson dance (pour “Electricity”).

Réalisé par Robert Rodriguez (“Une nuit en enfer”, “Spy Kids”) et produit par James Cameron, le film “Alita : Battle Angel” est l’adaptation cinématographique du manga “Gunnm” créé par Yukito Kishiro dans les années 1990. Il évoque l’histoire d’une jeune cyborg qui se réveille sans aucun souvenir, ignorant jusqu’à son identité. Ido, un médecin, va comprendre qu’il s’agit d’une jeune fille au passé extraordinaire. Un passé tel, qui pousse les forces obscures de la cité d’Iron City à la poursuivre.

Au casting du film, Rosa Salazar, Christoph Waltz, mais aussi Jennifer Connelly, Ed Skrein, Jackie Earle Haley et Keean Johnson.