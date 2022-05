Driss Lachguar se réunit avec les membres du secrétariat provincial du parti en Espagne

Le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, a tenu une réunion organisationnelle avec le secrétariat provincial du parti en Espagne le samedi 7 mai courant.



Cette rencontre a été dédiée à l’examen des affaires de la communauté marocaine en Espagne et aux rapports bilatéraux entre l’USFP et le PSOE (Parti socialiste ouvrier espagnol), de même que les travaux en ont été consacrés à la prospection de l’action à mener, à l’avenir.



La réunion a, par ailleurs, été l’occasion de rappeler les efforts militants déployés par le secrétariat provincial du parti en Espagne en liaison avec les questions relatives à la communauté et aux problématiques nationales.



Dans ce contexte, le Premier secrétaire a invité les membres du secrétariat provincial à soutenir les candidats du parti socialiste ouvrier espagnol au titre des élections prévues dans la province d’Andalousie.