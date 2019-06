Driss Lachguar s’entretient avec Vo Van Thuong, membre dirigeant du Parti communiste vietnamien

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a reçu en fin de semaine au siège central du parti à Rabat, Vo Van Thuong, membre du bureau politique et président de la commission de communication au sein du Parti communiste vietnamien, qui était accompagné lors de cette rencontre de l’ambassadeur du Vietnam à Rabat, ainsi que d’une importante délégation vietnamienne.

Les deux parties ont abordé, au cours de cette entrevue, des questions politiques relatives au renforcement des relations de coopération bilatérale entre l’USFP et le PCV.

A cette occasion, Driss Lachguar a affirmé que les Marocains sont fiers de la lutte du peuple vietnamien pour la libération et le développement de son pays et que l’USFP, qui constitue le prolongement du mouvement de libération nationale, s’est inspiré de cette expérience. Et d’ajouter que le parti de la Rose partage les mêmes valeurs et les mêmes principes humains et universels de ladite expérience.

Par ailleurs, le dirigeant ittihadi a appelé au renforcement des relations entre l’USFP et le PCV, d’autant que ces deux partis défendent les mêmes valeurs de liberté, de dignité et de solidarité. Il a également appelé à la conclusion d’une convention de coopération entre les deux formations politiques notamment au niveau des secteurs parallèles comme ceux des femmes et de la jeunesse.

Driss Lachguar a présenté par la suite un exposé sur la situation politique et économique aux niveaux régional et international, affirmant que le Maroc constitue un modèle à suivre dans le monde arabe et africain.

En effet, le Maroc connaît une transition démocratique et s’emploie à élaborer un nouveau projet de développement, rappelant que Rabat a noué des relations exceptionnelles avec l’UE en tant que partenaire stratégique, comme il s’est engagé à établir de fortes relations avec les pays africains surtout après son retour à l’UA.

Driss Lachguar a, par ailleurs, souligné que le Maroc œuvre à ce que l’Afrique du Nord soit un espace de stabilité, de paix et de développement économique. Pour cette raison, il met en garde ses partenaires internationaux contre les tentatives visant à transformer le Sahel, le Sahara et les régions où s’activent les milices du Polisario en foyers où se propagent la traite des êtres humains, le crime organisé, le terrorisme et le trafic de drogue.

Pour sa part, le membre du bureau politique du PCV a réitéré la volonté de son parti de renforcer ses relations avec l’USFP dans tous les domaines, tout en saluant l’expérience politique marocaine, ainsi que l’engagement du peuple marocain pour le développement économique.

Il a également souligné que le monde fait face à de grands défis tels que le changement climatique et l’immigration, ce qui nécessite la conjugaison des efforts pour réussir ces challenges et trouver des solutions adéquates à ces problèmes.

Le responsable politique vietnamien a, par ailleurs, invité le Premier secrétaire de l’USFP à se rendre au Vietnam afin de renforcer davantage les relations entre les deux partis.

Pour rappel, deux membres du Bureau politique de l’USFP ont pris part à cette réunion, en l’occurrence, Mehdi Mezouari et Ibtissam Merras, ainsi que deux membres du Conseil national du parti, à savoir Ahmed El Aked et Mouhcine Abdelmounaim.