Driss Lachguar reçoit une délégation du Forum marocain de la démocratie et des droits de l’Homme

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a reçu, récemment au siège central du parti à Rabat, une délégation du bureau exécutif du Forum marocain de la démocratie et des droits de l’Homme, conduite par son président Jawad El Khani.

Cet entretien a été l’occasion pour M. El Khani de présenter les nombreuses actions menées par le Forum depuis sa création le 11 mai 2013.

Pour sa part, Driss Lachguar a tenu à saluer les efforts déployés par le Forum marocain de la démocratie et des droits de l’Homme, mettant en exergue les positions de l’USFP relatives aux questions de la démocratie et à l’édification institutionnelle.

Driss Lachguar n’a pas manqué de faire part de la prédisposition du parti à développer les voies de coopération avec le Forum, ce qui devrait servir les droits de l’Homme, préserver l’orientation démocratique et renforcer les acquis.

Pour les membres du Forum, il est important d’entretenir un dialogue régulier avec l’USFP, un parti historique qui a toujours défendu la démocratie et milité pour une société démocratique et moderniste, faisant face à toutes les régressions et servant les valeurs et principes des droits de l’Homme.