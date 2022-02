Driss Lachguar reçoit le nouveau représentant de la Fondation Friedrich-Ebert-Stiftung à Rabat

Le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, a reçu Manuel Gath, représentant de la Fondation Friedrich-Ebert-Stiftung –Bureau Maroc-, dans la matinée du lundi au siège central du parti à Rabat. Au début de cette rencontre, le représentant au Maroc de ladite institution a exprimé ses félicitations au Premier secrétaire à l’occasion de sa réélection lors du 11ème Congrès, de même que Driss Lachguar a souhaité la bienvenue à Manuel Gath qui entreprend ses nouvelles fonctions en sa qualité de représentant de la Fondation au Maroc. La rencontre s’est articulée, par ailleurs, autour des moyens de coopération entre l’USFP et l’Institution de même qu’ont été abordées, au cours de cette rencontre à laquelle a pris part Fatiha Saddas, les problématiques de l’Afrique subsaharienne du fait des répercussions de la crise russo-ukrainienne. De même qu’il a été mis l’accent sur toutes les voies de la coopération entre le parti des forces populaires et l’institution via l’organisation de séminaires, de conférences et d’échanges de visites des délégations des deux parties.