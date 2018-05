Driss Lachguar reçoit le maire de la ville d’Al-Khalil

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a reçu le maire de la ville d’Al- Khalil et membre du mouvement Fatah, Tayssir Abou Sneinah, dimanche au siège du parti à Rabat. Les deux parties ont évoqué, lors de cette rencontre, la situation et les derniers événements survenus dans la région et leurs répercussions sur la cause palestinienne.

Les deux responsables ont également souligné l’importance de la concertation et de la coordination entre les deux parties aux niveaux organisationnel, régional et international et ont convenu d’œuvrer pour la défense des causes justes.