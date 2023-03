Driss Lachguar reçoit Saâdi Ahmed Berra, membre du BP du Parti national kurde

Le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, a accueilli, ce vendredi 10 mars 2023 au siège central du parti à Rabat, l’ancien ministre et membre du Bureau politique de l’Union nationale kurde, Saâdi Ahmed Berra.



Lors de cette rencontre, le dirigeant ittihadi a mis l’accent sur l’importance et la dynamique du renforcement des relations entre les deux partis démocratique, l’USFP et l’UNK d’autant que les deux formations font partie de l’Internationale socialiste, de l’Alliance progressiste et du Forum social-démocrate dans le monde arabe. De même que les rassemble l’unité des positions autour des questions démocratiques, de la justice sociale et de l’intégrité territoriale des Etats et des peuples.



Par ailleurs, le Premier secrétaire de l’USFP a souligné la profondeur des rapports historiques liant le Royaume du Maroc et la République d’Irak, en rendant hommage aux efforts déployés par les forces démocratiques irakiennes, dont notamment l’Union nationale kurde en faveur de la stabilité, de l’unité et de la reconstruction de l’Irak-frère.



Driss Lachguar n’a pas manqué, là-dessus, de soutenir que si parmi les questions d’intérêt commun des deux partis figure le dossier palestinien, la cause de l’intégrité territoriale du Royaume est la plus grande priorité pour l’Union socialiste des forces populaires.



Et d’adresser une invitation à la direction du PNK à une visite officielle à l’USFP en vue d’approfondir les moyens d’une coopération bilatérale fructueuse.