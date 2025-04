Driss Lachguar propose l’organisation d’une conférence sur la question du Sahara à Laâyoune, qui servirait de tribune pour un dialogue global incluant tous les Marocains sahraouis

L’affaire du Sahara, malgré les avancées et succès réalisés par la diplomatie marocaine sur les scènes régionale et internationale, « fait toujours face à certains défis dont le plus important est qu’il y a, au sein de l’Union africaine, des manœuvres en vue de ramener ce dossier à cette organisation. La pseudo-rasd y est toujours membre, même si la majorité des pays africains en ont retiré leur reconnaissance. «L’année 2025 doit donc être celle du changement, comme l’a souligné S.M le Roi. Par conséquent, nous devons œuvrer pour l’expulsion de cette entité chimérique de l’UA». C’est ainsi que s’est exprimé le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, lors de la séance d’ouverture des travaux du 9e congrès national du Syndicat national de la santé publique affilié à la FDT, tenu la semaine dernière à Bouznika sous le thème «La valorisation des ressources humaines, pilier fondamental pour construire un système de santé durable».



Driss Lachguar a fait référence au récent briefing du médiateur onusien Staffan de Mistura devant le Conseil de sécurité. « Ce briefing nous invite à réfléchir avec lucidité et sens des responsabilités. Nous devons reconnaître avec fierté que les efforts déployés par notre pays dans la question nationale nous ont permis d’atteindre les acquis actuels. Aujourd’hui, l’opinion publique internationale est globalement engagée en faveur de notre cause nationale », a-t-il fait savoir lors de cette séance d’ouverture à laquelle ont pris part des membres du Bureau politique, le secrétaire général de la FDT Youssef Aidi, des membres du bureau central de ce syndicat, ainsi que Jamal Al-Shobaki, ambassadeur de l’Etat de Palestine au Maroc.



Pourtant, Driss Lachguar a nuancé ses propos en indiquant : «Il ne faut pas se contenter de se réjouir du briefing de De Mistura. Certes, il marque un certain progrès en raison de l’évolution de l’opinion publique internationale sur la question nationale. Mais en quoi consiste ce progrès? Il a considéré que l’autonomie est une proposition sérieuse, dans le cadre des précédentes résolutions du Conseil de sécurité. Notre cause nationale a besoin, aujourd’hui, d’une décision claire du Conseil de sécurité. Le changement accumulé au fil du temps doit se traduire par une décision de cette instance expliquant qu’il n’y a pas d’autre solution que celle issue d’une table ronde axée sur une seule question : la souveraineté marocaine et l’autonomie de la région ».



En ce sens, Driss Lachguar a proposé l’organisation d’une conférence nationale à Laâyoune, qui servirait de tribune pour un dialogue global incluant tous les Sahraouis, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, qui croient en la proposition d’autonomie sous souveraineté marocaine.



« Je proposerai aux membres du Bureau politique, lors de notre prochaine réunion, de réfléchir à l’organisation d’une conférence nationale à Laâyoune, pour débattre entre nous, les concernés, du bon cadre à adopter. Les Sahraouis présents sur le sol marocain – nos militantes et militants de Dakhla à Laâyoune, Boujdour, Tarfaya, Tan-Tan jusqu’à Guelmim – portent la responsabilité d’initier ce débat interne », a-t-il souligné avant de préciser : «Les premiers concernés par le plan d’autonomie sont ceux présents sur le territoire du Sahara. Les seconds, s’il y en a, sont les Sahraouis à l’étranger, qui ne sont pas représentés par le polisario, mais par d’autres associations, dont certaines sont convaincues de l’autonomie et de la marocanité du Sahara ».



Le dirigeant ittihadi a également mis l’accent sur la nécessité d’élever la barre d’ambition, appelant à passer d’une gestion traditionnelle du dossier du Sahara marocain à un véritable changement stratégique. «Toute table ronde portant sur le plan d’autonomie doit réunir le Maroc et l’ensemble des Sahraouis, en priorité leurs représentants sur les terres marocaines – dans les communes, les conseils provinciaux et régionaux, et le Parlement. Ce sont eux qui représentent véritablement les Sahraouis. Nous devons redresser la barre, suivre la voie tracée par Sa Majesté le Roi, celle de passer d’une simple gestion du dossier du Sahara marocain à une phase de changement stratégique. Et le véritable changement à réaliser en 2025 est que notre cause nationale ne soit plus débattue dans la Quatrième Commission –celle de la décolonisation– et que le Conseil de Sécurité adopte une décision claire à propos de la souveraineté marocaine et l’autonomie sur l’ensemble de ses provinces sahariennes ».



A rappeler que dans son récent briefing présenté lors d’une réunion à huis clos du Conseil de sécurité (CS) au cours de la semaine dernière, l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara, Staffan de Mistura, a affirmé que les trois prochains mois seront cruciaux dans l’affaire du Sahara marocain.



« L’année 2025 marque le cinquantième anniversaire de l’inscription de la question du Sahara à l’ordre du jour de l’ONU. A mon avis, les trois prochains mois représentent une opportunité pour évaluer comment une nouvelle impulsion, fondée sur un engagement actif et renouvelé de certains membres du Conseil – y compris les membres permanents – pourrait favoriser une désescalade régionale et, en parallèle, lancer une nouvelle feuille de route vers une solution définitive du conflit au Sahara », a-t-il déclaré dans son briefing qui pourrait marquer un tournant significatif dans la gestion de ce conflit artificiel.

Il y a lieu également de souligner que Karim Belemkadem a été réélu à l’unanimité à la tête du Syndicat national de la santé publique.



Elias Rayane