Driss Lachguar au congrès régional USFP/ Skhirat-Témara : La réforme du Code de la famille doit traduire une volonté nationale d’établir une société égalitaire et juste, où hommes et femmes jouissent des mêmes droits

Samedi dernier, le Centre culturel Mohamed Aziz Lahbabi à Témara a été le théâtre de la session inaugurale du congrès régional USFP/Skhirat-Témara, présidée par le Premier secrétaire, Driss Lachguar, sous le thème «Pas de véritable développement sans une bonne gouvernance, une justice territoriale et une valorisation du capital humain».Dès les premières lignes de son discours, le Premier secrétaire a ancré son propos dans la continuité du projet stratégique «Rabat ville lumière, capitale marocaine de la culture», initié par Sa Majesté le Roi en 2014. Ce projet, symbole de rayonnement culturel et de modernisation, érige la région de Rabat-Salé-Kénitra en modèle de développement équilibré. Pour Driss Lachguar, cette dynamique doit être répliquée et renforcée dans les localités voisines telles que Skhirate et Témara, encore confrontées à de nombreuses contraintes.Le dirigeant ittihadi a mis en exergue les disparités économiques et sociales qui persistent dans ces régions. Il a évoqué des exemples concrets tels que l’insuffisance des réseaux de transport, l’accès limité aux infrastructures de base et la faible attractivité pour les investisseurs étrangers. En proposant un plan d’action ambitieux, il a insisté sur l’importance de mobiliser les ressources nationales et internationales pour combler ces écarts. Cette nécessité, a-t-il souligné, est d’autant plus impérative face à une croissance démographique soutenue, notamment à Témara, dont la population aspire à des conditions de vie dignes et à des opportunités économiques accrues. Pour lui, ce défi transcende la seule gouvernance locale: il s’agit d’un enjeu national pour garantir une croissance harmonieuse.L’une des critiques les plus poignantes formulées par Driss Lachguar a concerné l’urbanisation anarchique et ses conséquences sur le tissu social et économique. «Cette prolifération désordonnée, couplée à l’occupation illégale du domaine public, reflète des défaillances institutionnelles profondes », a-t-il indiqué, avant d’appeler à une gestion rigoureuse des ressources territoriales, insistant sur l’urgence de protéger les plages et les espaces publics de Témara tout en favorisant des projets de développement bénéfiques pour la population.Cette situation alarmante est, selon lui, le fruit de la corruption enracinée parmi certains élus et responsables administratifs. Pour y remédier, il a exhorté à soutenir les dirigeants intègres, capables de répondre aux aspirations des citoyens avec dévouement et responsabilité.Abordant la question sensible de la réforme du Code de la famille, le leader usfpéiste a appelé à une modernisation fondée sur la cohérence. Il a également fustigé les contradictions idéologiques du courant conservateur, qui freine souvent les avancées en matière de droits des femmes et d’égalité des genres.Le Premier secrétaire n’a pas manqué de mettre l’accent sur les dysfonctionnements observés dans les tribunaux, où les règles de succession et les litiges familiaux révèlent des lacunes à combler. En saluant la volonté de Sa Majesté le Roi de réviser le Code de la famille, il a invité les experts et savants marocains à enrichir ce processus par leurs compétences. Pour lui, cette réforme doit traduire une volonté nationale d’établir une société égalitaire et juste, où hommes et femmes jouissent des mêmes droits.Sur le plan international, Driss Lachguar a salué la gestion éclairée de Sa Majesté le Roi, qui a permis au Maroc de renforcer sa position sur la scène mondiale. Il a également mis en avant le rôle actif de l’USFP dans la diplomatie partisane, notamment à travers l’accueil, récemment, des réunions de l’Internationale socialiste à Rabat. Cet événement a constitué une réussite diplomatique majeure, réunissant des représentants de partis socialistes du monde entier pour défendre des causes communes telles que l’unité territoriale des pays et les droits humains.Le dirigeant ittihadi a illustré ce succès en rappelant que l’unanimité obtenue lors de cet événement autour de l’intégrité territoriale du Maroc représente une avancée significative dans les relations internationales du pays. Il a également précisé que ce type d’événements contribue à positionner Rabat comme un pôle de dialogue et de coopération internationale.Concernant la cause palestinienne, le Premier secrétaire a réaffirmé le soutien indéfectible du Maroc. Il a dénoncé les crimes de guerre perpétrés contre les Palestiniens tout en saluant les efforts du Royaume, sous la présidence du Comité Al-Qods, pour fournir une aide humanitaire essentielle à Gaza. Il a également mis en lumière les efforts diplomatiques du Maroc, sous la direction de Sa Majesté le Roi, pour défendre activement les droits du peuple palestinien.Driss Lachguar a, par ailleurs, saisi cette occasion pour réfuter certaines allégations infondées : «Contrairement à ce que certains prétendent en affirmant que le parti a invité un représentant israélien à participer aux travaux des réunions de l'Internationale socialiste, les participants, réunis sous la présidence de Pedro Sánchez, ont fermement condamné les pratiques colonialistes et les crimes de guerre perpétrés par le gouvernement israélien», a-t-il ajouté, avant de conclure : «Cette condamnation unanime reflète l’engagement de l’IS pour une paix juste et durable».