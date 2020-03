Driss Lachguar : Pour sauver nos vies, la vie de ceux qui nous sont chers et celle de nos concitoyens, il faut rester à la maison

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a lancé un appel aux concitoyens, en arabe et en amazigh, pour qu’ils respectent les mesures de précaution afin de faire face au coronavirus. « Pour sauver nos vies, la vie de ceux qui nous sont chers et celle de nos citoyens, il faut respecter les mesures de confinement et rester à la maison durant cette période difficile », a affirmé le dirigeant ittihadi. Par ailleurs, l’USFP et sept autres partis politiques, à savoir PJD, PAM, PI, RNI, PPS, MP et UC, ont annoncé leur décision de faire don de l’équivalent d’un mois de la subvention publique que l’Etat alloue aux partis politiques marocains, et ce au profit du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19). Dans un communiqué publié jeudi, les partis signataires ont également fait part de leur disposition à contribuer à la lutte contre cette pandémie à travers des opérations qualitatives sur le terrain, soulignant que l’ensemble de leurs membres sont disposés à prendre part à toute action de volontariat au service de l’intérêt public. Par ailleurs, des organisations de la jeunesse des partis politiques dont la Chabiba ittihadia ont salué la décision de S.M le Roi Mohammed VI de créer le Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du coronavirus. Dans leur communiqué commun, elles ont fait état des décisions et des mesures préventives prises par notre pays pour réduire la propagation de cette épidémie, ainsi que les efforts du gouvernement pour assurer la sécurité et la santé des Marocains. Ces organisations ont également affirmé leur participation pleine et inconditionnelle aux efforts nationaux pour limiter la propagation du virus. Il convient de rappeler que le Bureau politique de l’USFP avait salué récemment la direction et la supervision personnelles de S.M le Roi de toutes les initiatives proactives de protection et de sauvegarde que notre pays a prises pour éviter que la situation épidémiologique n’empire», tout en confirmant la pleine implication de ses adhérents, chacun selon ses capacités, dans toutes les initiatives prises par l'Etat marocain pour lutter contre cette épidémie.