Dreux et Dakhla posent les jalons de leur jumelage

La ville française de Dreux et celle de Dakhla ont posé, jeudi, les jalons de leur jumelage en signant un Pacte d’amitié.



Ce Pacte d'amitié, qui se veut tout un symbole d’égalité de perception entre deux villes qui ont la même volonté de progresser ensemble dans tous les domaines, aussi bien économique que culturel, a été signé par le maire de Dreux, Pierre-Frédéric Billet et le premier vice-président du Conseil régional de Dakhla-Oued-Eddahab, M’Barek Hammia, en présence du président du Conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormattollah et de la consule générale du Royaume à Orléans, Rajae Benchaji.



Le Pacte d'amitié est une fondation d’un avenir commun et plus riche. Il constitue, selon ses initiateurs, la première étape pour l'établissement d’un jumelage entre Dakhla et Dreux.



A rappeler que cette cérémonie s’inscrit dans le cadre du Salon du Maroc à Dreux (21-25 mai) inauguré, mercredi avec grand éclat, et qui propose au public un véritable voyage au cœur de l’artisanat, de la gastronomie et des traditions marocaines, avec la région de Dakhla-Oued Eddahab à l'honneur.