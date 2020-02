Drake se lance dans le streaming vidéo

Drake s’apprête à être partout avec nous, tout le temps ! Le rappeur, qui s’était fait remarquer par les fans de jeux vidéo en mars 2018 en jouant à Fortnite avec la star de Twitch (depuis arrivé sur Mixer, la plateforme de streaming de Microsoft), a en effet signé un contrat exclusif avec Caffeine, un nouveau venu sur la scène du streaming, créé par des anciens d’Apple.

Concrètement, le rappeur aura sa propre chaîne où il pourra «faire ce qu’il veut», d’après l’entrepreneur Ben Keighran, qui a lancé le projet. L’interprète de God’s Plan arrive aussi avec, dans ses valises, un programme inédit : une émission de battles de rap, baptisée Ultimate Rap League, ou URL, d’après The Verge.

Drake et Caffeine vont donc coproduire, avec les créateurs de l’URL, un nouveau programme entièrement gratuit et diffusé en live sur la plate-forme. Rap League était jusqu’à présent uniquement disponible sur sa propre application payante. Ni le rappeur ni Caffeine n’ont révélé les termes du contrat, mais cette annonce, après l’arrivée de Mixer, Facebook et YouTube Gaming dans le secteur, devrait relancer la guerre du streaming.

Drake, qui avait refusé d’apparaître dans l’Ultimate Rap League en 2015, va-t-il cette fois-ci oser se lancer dans l’arène ? Wait and see…