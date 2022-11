Dr. Dre intronise Eminem au Rock & Roll Hall of Fame

Dr. Dre a intronisé Eminem au Rock & Roll Hall of Fame ce week-end. Lors d’une cérémonie au Microsoft Theater de Los Angeles samedi soir (5 nov. 22), le magnat du hip-hop est monté sur scène pour présenter celui qui a longtemps été son protégé.



«Il y a plus de 20 ans, (le producteur de musique) Jimmy Iovine m’a fait écouter une bande démo d’un type qui se faisait appeler Eminem. La première chose que j’ai dite en l’entendant a été: “Qu’est-ce qu’il vient de dire ?” J’ai tellement aimé, que je n’ai pas pu m’arrêter de l’écouter. Quelques jours plus tard, Jimmy m’a appelé et m’a dit : “Hé Dre, tu sais que c’est un blanc, hein ?” Ça m’a complètement foutu en l’air... Ça ne m’avait même pas traversé l’esprit», a-t-il déclaré. Malgré les réticences de son équipe à l’époque, Dr. Dre se souvient qu’il savait que les «dons d’Eminem étaient évidents».



«Chacun de nous était exactement ce dont l’autre avait besoin - et j’étais prêt à parier toute ma carrière là-dessus», a-t-il poursuivi, ajoutant que le rappeur avait «apporté le hip-hop à l’Amérique moyenne». Eminem a ensuite interprété ses tubes Lose Yourself, My Name Is, Forever et Not Afraid, entre autres. Steven Tyler et Ed Sheeran ont fait une apparition spéciale lors du concert.



Dans son discours de remerciement, Eminem a reconnu que des artistes comme The Notorious B.I.G., Tupac, Ice Cube et LL Cool J lui ont ouvert la voie en tant qu’artiste. «C’est fou. Je réalise quel honneur pour moi d’être ici ce soir et quel privilège de faire la musique que j’aime et la musique qui a fondamentalement sauvé ma vie. Ce sont mes rock stars. Ce ne sont là que quelques-uns des noms qui, je l’espère, seront pris en considération à l’avenir pour l’intronisation, car sans eux, beaucoup d’entre nous ne seraient pas ici», a-t-il lancé à la foule.



Parmi les autres membres intronisés en 2022 figurent Dolly Parton, Pat Benatar et Neil Giraldo, Duran Duran, Eurythmics, Lionel Richie et Carly Simon. Le spectacle complet sera diffusé par HBO le 19 novembre.