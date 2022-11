Double confrontation amicale Maroc/Irlande

La sélection marocaine féminine de football disputera deux rencontres amicales face à l'Irlande, les 11 et 14 novembre dans la ville espagnole de Marbella, dans le cadre des préparatifs des Lionnes de l’Atlas pour le Mondial 2023 prévu en Australie et en Nouvelle Zélande.



Lors de la phase finale du Mondial, le Onze national évoluera dans le groupe H avec l’Allemagne, la Corée et la Colombie.



Voici, par ailleurs, la liste des joueuses convoquées par le sélectionneur national Reynald Pedros :



Safia Boutini (Renaissance Berkane), Assia Zahir (Chabab Mohammedia), Salma Amani (FC Metz/France), Imane Abdelahad (Sporting Casablanca), Nahla Nakkach Elodie (Servette Chênois/Suisse), Hajar Jbilou (Renaissance Berkane), Nisrine Chad (Lille/France), Rokia Mazraoui (Genk/Belgique), Imane Ghazouani (Issy France), Anissa Belkasmi (US Orléans/France), Sabah Seghir (Sampdoria/Italie), Samia El Hassani (SC Telstar/Pays-bas), Maroua Hassani (Yzeure Allier Auvergne/France), Samia Fikri (Montauban/France), Kaoutar Bentaleb (Sporting Casablanca), Imane Saoud (Servette Chênois/Suisse), Eva Allice (Le Mans/France), Rosella Ayane (Tottenham/Angleterre), Yassmine Lemrabet (Levante/Espagne), Soukaina Ouezraoui Diki (Bruges/Belgique), Ibtissam Bouharath (Michelin/Belgique), Meriem Atik (Viera/Espagne) et Sanae Daoudi (Guingamp/France).