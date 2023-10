Dortmund s'impose à Newcastle et se replace dans la course aux huitièmes

Le Borussia Dortmund s'est imposé mercredi soir 1 à 0 à Newcastle sur la pelouse de St James Park, un succès qui replace les joueurs d'Edin Terzic dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. A mi-chemin de la phase de groupes de la C1, les coéquipiers d'Emre Can recollent à Newcastle avec 4 points pour les deux équipes.



Le second duel entre Newcastle et le Borussia Dortmund dans deux semaines au Westafelenstadion du BVB s'annonce crucial dans la course à l'une des deux places qualificatives pour les huitièmes de finale de la compétition reine du football européen.



Mercredi soir, sous une pluie battante du début à la fin de la rencontre, le Borussia Dortmund a dominé la première période avec l'international néerlandais Donyell Malen omniprésent, mais dont les tentatives ont été soit repoussées par le gardien de Newcastle Nick Pope (2e, 10e, 40e), soit hors cadre (14e). C'est finalement sur une superbe récupération de balle du défenseur Nico Schlotterbeck que Dortmund a trouvé la faille.



L'international allemand a initié le contre avec Marco Reus, puis a servi en retrait Felix Nmecha, qui a enfin trompé Pope à la 45e minute. Recruté à l'été en provenance de Wolsfburg pour palier, au milieu de terrain des Jaunes et Noirs, le départ de Jude Bellingham au Real Madrid, Nmecha a inscrit son premier but en Ligue des champions. Son ouverture du score était amplement méritée pour Dortmund.



A part un contre conclu par une frappe d'Anthony Gordon bloquée par Gregor Kobel, le BVB n'a pas été inquiété par les Magpies durant les 45 premières minutes. Le portier suisse a sauvé son équipe en début de seconde période, en remportant son duel avec Callum Wilson (57e). Dortmund a eu deux incroyables coups de pousse du destin dans les cinq dernières minutes. D'abord Callum Wilson a vu sa tentative de la tête s'écraser sur la barre transversale de Kobel, battu sur ce coup, à la 86e minute. Et dans la 4e et dernière minute du temps additionnel, c'est Anthony Gordon qui a échoué sur la transversale, sur un tir contré par Sebastien Haller.



Le Borussia Dortmund monte progressivement en puissance cette saison, avec une seule défaite contre le Paris SG mi-septembre en C1. En Bundesliga, l'équipe d'Edin Terzic est invaincue en huit journées avec six victoires et deux matches nuls. Le BVB s'est pourtant présenté à St James Park sans deux joueurs de base de son effectif, l'attaquant Julian Brandt et le défenseur Julian Ryerson, et a perdu sur blessure (cuisse droite) de son capitaine Emre Can. De son côté, Newcastle n'a pas réussi à surfer sur son impressionnante victoire à domicile contre le Paris SG (4-1) il y a deux semaines.