Dons Royaux au profit de familles nécessiteuses de Fès et Sefrou

Une délégation de la Chambellanie Royale a procédé, dimanche à la grande salle de Fès-médina, à la remise d’un don Royal au profit de plusieurs familles nécessiteuses et personnes à besoins spécifiques de la préfecture.

La délégation, conduite par Mohamed Saad Eddine Smij, chargé de mission à la Chambellanie Royale, a remis des aides financières à des familles démunies et à des personnes atteintes de maladies chroniques et à besoins spécifiques, ainsi qu’un lot de lunettes médicales à des enfants orphelins ou issus de familles nécessiteuses.

La délégation de la Chambellanie Royale a également procédé, dimanche à Sefrou, à la remise d’un don Royal au profit de plusieurs familles nécessiteuses de la province.

Lors d’une cérémonie organisée au siège de la province, elle a remis des aides financières à quelque 200 bénéficiaires, dont des personnes nécessiteuses et à besoins spécifiques, ainsi qu'à celles atteintes de certaines maladies chroniques.

Ces gestes Royaux visent à venir en aide aux personnes malades et aux familles démunies de la province et à leur prêter assistance pour faire face au coût de la vie.

A cette occasion, les participants ont élevé des prières implorant Dieu de préserver S.M le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et de combler le Souverain en les personnes de S.A.R le Prince Héritier Moulay El Hassan, de S.A.R le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre famille Royale.

Des prières ont également été élevées pour le repos de l'âme de S.M Mohammed V et de S.M Hassan II.