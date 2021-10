Dominique Farrugia cache son combat contre la maladie

Les traitements ont affecté son corps. Depuis plus de trente ans, le réalisateur Dominique Farrugia lutte contre une maladie auto-immune chronique : la sclérose en plaques.



Dans les colonnes du Parisien WE, la star des Nuls se confie sur les conséquences de son traitement et notamment sa précédente prise de poids, ce vendredi 8 octobre 2021 : "Plus vous grossissez, moins vous bougez. Moins vous bougez, plus vous êtes gros. J'ai pesé jusqu'à 120 kg", révèle l'humoriste à nos confrères.



Déclenchée, selon lui, par la mort brutale de son ami Bruno Carette, la maladie handicape l'artiste au quotidien depuis plusieurs années : "Il n'avait que 33 ans. J'en avais 27. Ça a été un choc d'une grande brutalité. Selon les scientifiques, la SEP pourrait apparaître après une grosse période de stress", ajoute Dominique Farrugia, affecté par la perte du comédien. Atteint dès l'âge de 29 ans, celui qui a fait rire des millions de Français à travers ses sketchs cache alors sa maladie : "Je suis dans le déni. J'ai 29 ans. Je mène une vie dont je n'aurais jamais osé rêver. »