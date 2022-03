Dolly Parton reste nommée au Rock & Roll Hall of Fame

L'icône de la musique country a annoncé en début de semaine sur les réseaux sociaux qu'elle avait demandé que son nom soit retiré du bulletin de vote, estimant qu'elle ne méritait pas d'être considérée pour l'intronisation après sa nomination plus tôt cette année.



Un porte-parole de la Rock & Roll Hall of Fame Foundation a répondu à sa demande jeudi (17 mars 22), indiquant que «Dolly» restera dans la course à l'intronisation dans le prestigieux musée.



«Depuis ses débuts, le Rock and Roll a des racines profondes dans le Rhythm & Blues et la musique Country. Il n'est pas défini par un seul genre, mais plutôt par un son qui fait bouger la culture des jeunes. La musique de Dolly Parton a marqué une génération de jeunes fans et a influencé d'innombrables artistes qui ont suivi. Sa nomination pour être considérée au Rock and Roll Hall of Fame a suivi le même processus que tous les autres artistes qui ont été envisagés », a déclaré le Hall of Fame, selon Variety.



Le représentant de l'organisation a poursuivi en précisant que les bulletins de vote ont été envoyés ce mois-ci. «Nous sommes admiratifs du talent brillant et de l'esprit pionnier de Dolly et nous sommes fiers de l'avoir nommée pour l'intronisation au Rock and Roll Hall of Fame », ont-ils ajouté.



Les autres nommés pour le Rock & Roll Hall of Fame sont, entre autres, Eminem, Beck, Carly Simon, Kate Bush, Duran Duran, A Tribe Called Quest et Lionel Richie. La classe de 2022 sera révélée en mai.