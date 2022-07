Dmii dévoile la liste des U23

L’entraîneur de l’équipe du Maroc U23, Hicham Dmii, a dévoilé la liste des 23 joueurs qui prendront part aux Jeux islamiques, prévus en Turquie du 8 au 19 août.



Selon le site web de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), l’équipe marocaine sera renforcée par trois joueurs âgés de plus de 23 ans.



Voici la liste: Adil Tahif (Chabab Mohammedia), Ismail Moutaraji (Chabab Mohammedia), Mehdi Benabid (FUS Rabat), Arbi Naji (Renaissance Berkane), Reda Slim (AS FAR), Mountassir Lahtimi (FUS Rabat), Abdelfettah Hadraf (Difaa El Jadida), Oussama Raoui (FUS Rabat), Hamza Janati (Maghreb Fès), Saif Eddine Bouhara (Maghreb Fès), Amine Souane (Mouloudia Oujda), Mohamed Souboul (Raja Casablanca), Oussama Soukhane (Raja Casablanca), Mohamed Moufid (AS FAR), Abdellah Farah (Raja Casablanca), Nabil Marmouq (Maghreb Fès), Youssef Mahri (Hassania Agadir), Soufiane Benjdida (Raja Casablanca), Salaheddine Benyachou (Wydad Casablanca), Abdellah Haymoud (Wydad Casablanca), Hamza Regragui (Renaissance Berkane), Rachide Ghanimi (Rapide Oued Zem), Mohamed Reda Asmama (Union Touarga).