Djokovic repart bredouille et blessé de Tokyo

Dure fin de Jeux pour Novak Djokovic: le Serbe, N.1 mondial, venu à Tokyo pour conquérir l'or olympique, en est finalement reparti sans aucune médaille et avec une blessure, à un mois de l'US Open où il vise le Grand Chelem. Chez les dames, Belinda Bencic s'est adjugé le titre olympique tandis que l'Ukrainienne Eline Svitolina est repartie avec le bronze. En l'espace de 24 heures, Djokovic, grand favori du tournoi olympique et qui était apparu très solide lors des premiers tours, est lui tombé de haut: il a enchaîné trois défaites - deux en simple, une en double mixte - et un forfait, dû à une "blessure à l'épaule gauche", selon la Fédération internationale de tennis. "J'espère que physiquement, cela ne me posera pas de problèmes à l'US Open (30 août-12 septembre), mais c'est quelque chose dont à l'heure actuelle je ne suis pas encore sûr", a expliqué Djokovic, qui a renoncé au match pour la médaille de bronze du mixte. Déjà titulaire de 20 titres majeurs, dont trois décrochés cette année, Djokovic pourrait, s'il l'emporte à New York, réaliser le Grand Chelem, un exploit seulement accompli par Rod Laver en 1969 dans l'ère Open. "Mais je ne regrette pas d'avoir tout donné ici, car au bout du compte, quand vous jouez pour votre pays, c'est quelque chose qu'il est nécessaire de faire", a-t-il ajouté, expliquant que la baisse subite de son niveau de jeu était "également due à l'épuisement, mental et physique". Le Serbe paye en effet un lourd tribut à son voyage au Japon. Le premier coup de massue lui est tombé sur la tête vendredi. Battu en demi-finale par l'Allemand Alexander Zverev, il a vu son rêve de conquérir l'or olympique, seul titre qui manque encore à son prestigieux palmarès, s'effondrer. Le N.1 mondial arrivait pourtant favori après une série de 22 victoires et après n'avoir perdu aucun set - et seulement 17 jeux - en quatre matchs. Quelques heures plus tard, "Djoko" a subi un deuxième revers, en double mixte cette fois, avec sa compatriote Nina Stojanovic contre les Russes Elena Vesnina et Aslan Karatsev. En conférence de presse, il était apparu très abattu. "Mon jeu s'est écroulé. (...) Je me sens affreusement mal", avait alors brièvement déclaré Djokovic, qui pouvait alors encore espérer gagner deux médailles de bronze, en simple puis en double mixte. Mais le cauchemar du Serbe s'est poursuivi samedi. Défait par l'Espagnol Pablo Carreno (11e), 6-4, 6-7 (8/6), 6-3, il a vu s'envoler sa dernière chance de décrocher une médaille en simple. Frustré, il a envoyé voler sa raquette dans les gradins vides de l'Ariake Tennis Park, à l'entame du troisième set, avant de la fracasser par terre quelques minutes plus tard. "J'ai été débordé par mes émotions. (...) Ce n'est pas la première fois que cela m'arrive ni probablement la dernière. Mais je n'aime pas agir ainsi, je suis désolé". Pour mémoire, Carreno avait déjà fait dérailler le Serbe l'an dernier à l'US Open. Ce qui l'avait conduit à être disqualifié après avoir balancé une balle qui, par inadvertance, avait touché une juge de ligne. Malgré ces déboires, Djokovic, médaillé de bronze à Pékin et qui depuis enchaîne les désillusions aux Jeux - 4e à Londres, sorti au premier tour à Rio - refuse de se laisser abattre. "Je sais que je vais rebondir. Je vais essayer de continuer jusqu'aux Jeux de Paris 2024 et me battre à nouveau pour gagner des médailles pour mon pays", a expliqué le joueur âgé de 34 ans. Dans le tableau féminin, la lutte pour le titre olympique a été acharnée. Et c'est finalement Bencic qui l'a emporté face à la Tchèque Marketa Vondrousova, tombeuse de Naomi Osaka en 8e, au terme de 2h30 de jeu. Demi-finaliste de l'US Open 2019, la 12e mondiale offre à la Suisse sa première médaille d'or en simple dames, 29 ans après le titre remporté par Marc Rosset chez les messieurs. Egalement qualifiée pour la finale du double avec Viktorija Golubic, Bencic, 24 ans, devait tenter dimanche de réussir le doublé face à la paire tchèque Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova.