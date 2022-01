Djamel Belmadi : On n 'a pas été à la hauteur de la compétition tout simplement

Comment expliquez-vous cette élimination ?

"Difficile de faire une analyse rationnelle tout de suite après une aussi grande déception. On avait à coeur sur ce match-là de se rattraper un peu, au moins d'un point de vue comptable, si ce n'est la manière, de dire qu'on est dans cette compétition, qu'elle commence aujourd'hui. Chose qu'on n'a pas pu faire. Depuis le début du tournoi, on ne concrétise pas nos occasions, le doute s'est peut-être installé. On a toujours eu des situations, un peu moins aujourd'hui contre la Côte d'Ivoire, mais on n'a pas pu marquer. Même les penalties, on n'a du mal à les marquer. Donc, on n'a pas été à la hauteur de la compétition tout simplement."



Vous avez laissé à Riyad Mahrez des vacances avant un tournoi majeur, est-ce une erreur?

"Vous n'avez pas les tenants et les aboutissants (de cette situation) mais vous dites que je lui avais donné des vacances. C'est faux. Vous ne savez pas ce qu'il en est. Je ne crois pas que ce soit le bon endroit ni le bon moment d'en parler. Commencer à pointer du doigt les joueurs qui vous ont procuré tant de bonheur, aujourd'hui, au minimum on n'est pas bien informé au pire, c'est malhonnête!"



Quelle leçon pouvez-vous tirer de cet échec avant les qualifications pour le Mondial, peut-il vous conduire à amorcer un nouveau cycle?

"C'est trop tôt pour tirer des enseignements. Bien sûr il faudra prendre le temps d'analyser, de comprendre ce qui n'a pas marché et chercher à nous améliorer assez rapidement car les qualifications pour le Mondial arrivent bientôt (en mars, NDLR). Mais j'ai quelques idées. Nous n'avons pas obtenu ce que nous étions venus chercher dans cette CAN. C'est un échec total. Le plus important ce ne sont pas les personnes, mais l'équipe nationale. On analysera tout ça calmement."